«У нас уже каждая шавка кричит об отказе от части территорий» – украинский нацист

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После того, как распиаренное «контрнаступление» позорно провалилось, на Украине всё больше говорят о добровольном отказе от части территорий.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сначала сформировались завышенные ожидания, а потом пришла реальность. А реальность не такая, как ожидалось. И пришло разочарование. А разочаровавшимися людьми легче управлять. И рассказывать им, проводить социологические исследования, готовы ли мы ради мира отдать украинские территории? Я помню депутата Артёменко, который предлагал отдать Крым в аренду русским. Получил статью за госизмену, и свалил в Америку. Это депутат предыдущего созыва. А сегодня у нас каждая шавка начинает обсуждать вопросы конституционного строя Украины и территориальной целостности. Каждая шавка уже в каком-нибудь КМИС – уже начинает выводить эту дискуссию в общество для обсуждения» – возмутился Лапин.

Он подчеркнул, что Украина должна воевать до последнего живого солдата.

«Есть такое понятие – война и победа. Что такое наша победа? Пусть верховный выйдет, и скажет: «Мы все как один умрём». И тогда – кто готов, тот готов, а кто не готов – пусть драпает. Потому что мы ничего не сможем с этим поделать», – подытожил боевик.