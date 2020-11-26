«У нас во власти одни идиоты» – Гордон винит Россию в ошибках майдана

26.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Принятый после госпереворота 2014 года закон о люстрации якобы был написан в Москве ради ослабления Украины путём заполнения киевского истеблишмента необразованными идиотами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил скандально известный антироссийскими выпадами и пиаром шарлатанов киевский журналист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не очень слабые кадры, у нас отвратительные кадры. У нас по-прежнему не отменён варварский закон «о люстрации». Я всегда говорю и продолжаю настаивать, что он написан в РФ для ослабления украинского государства, когда под маркой того, что люди работали на «преступную власть Януковича» выкинули людей, которые понимали, что такое государева служба и как надо работать», – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что в украинском истеблишменте очень много необразованных людей.

«У нас сегодня во власти очень много идиотов, много необразованных людей, непонимающих, что такое государство, у которых первая запись в трудовой книжке «министр», так не может быть. Никто не заходит в операционную с майдана, потому что нужно шесть лет заниматься, а потом ещё и практиковаться, никто не садится за штурвал самолёта, не имея никаких навыков, это исключено.

Почему-то считают, что в политику можно, министерство возглавить можно, люди на посту министра открыто признают, что они дебилы, Милованов на посту министра сказал же: «Да, я дебил». Он сейчас вернулся в политику.

Он может и не дебил, и он так шутит, но такие шутки министр отпускать не имеет права, он министр европейской страны, он должен вести себя как министр, он должен одеваться и говорить как министр. Тут не проходят эти «понты для приезжих», – заключил Гордон.