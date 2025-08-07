У нас выросло целое поколение врагов народа и страны – Холмогоров

Несмотря на всплеск патриотизма, который показал ход СВО, в России упустили целое поколение молодёжи, которая выросла враждебной по отношению к собственной стране.

Об этом на канале «Консерватор» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но и у нас выросло больное поколение. Не всё. У нас действительно выросла целая генерация патриотической молодёжи, чего невозможно было представить раньше. Но, с другой стороны, у нас выросла антипатриотическая молодёжь на максималках. Я на одном форуме поругался с анимешницами 20-летними (сейчас они и 30 и 40 бывают). Началось всё с Асоки Тано (это героиня «Звёздных войн»), а закончилось тем, что: «из-за таких, как вы, умирают украинцы, наши друзья прячутся под бомбами, они не хотят быть русскими, весь мир против России, как во время Второй мировой весь мир был против стран оси». Я слушал, но последнего не выдержал: что у вас с знанием истории про «весь мир был против оси»? Вся Европа была так или иначе за ось, кроме Бриташки. Все они, так или иначе, вторгались к нам – от венгров до румын. Бельгийские, французские батальоны, испанская дивизия, португальские добровольцы, кого только не было. Не говоря о Японии, где очень приличные люди, как в Индии, Бирме и т.д., выступали на стороне стран оси в лице японцев. Они этого просто не знают», – рассказал Холмогоров.