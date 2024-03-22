У нас ядерная бомба. Не бойтесь русских – французский генерал

Анатолий Лапин.  
22.03.2024 12:39
  (Мск) , Москва Париж
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Французы не должны бояться ответа России на отправку войск на Украину, потому что у них есть ядерное оружие.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил генерал ВС Франции Доминик Тринкан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Французы не должны бояться ответа России на отправку войск на Украину, потому что у...

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По мнению Тринкана, исходя из этой логики, Франция может отправить воевать против РФ свои войска, не опасаясь реакции.

«Я говорю о том, о чем раньше говорил папа римский Иоанн Павел II – не бойтесь. Во Франции мы как раз являемся защищенными, благодаря нашей ядерной силе. Русские никогда не отважатся воевать против Франции – вот почему следует помогать Украине воевать против русских.

Реальная угроза со стороны России будет угрозой всей Европе. Если на Европу нападут, это будет означать нападение на Францию. Я думаю, что русские никогда не пойдут на это, в частности из-за их доктрины, которая предусматривает использование такого оружия, если под угрозу поставлено само существование государства. Потому русские не пойдут на это», – заявил Тринкан.

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