У нас ядерная бомба. Не бойтесь русских – французский генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французы не должны бояться ответа России на отправку войск на Украину, потому что у них есть ядерное оружие.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил генерал ВС Франции Доминик Тринкан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению Тринкана, исходя из этой логики, Франция может отправить воевать против РФ свои войска, не опасаясь реакции.

«Я говорю о том, о чем раньше говорил папа римский Иоанн Павел II – не бойтесь. Во Франции мы как раз являемся защищенными, благодаря нашей ядерной силе. Русские никогда не отважатся воевать против Франции – вот почему следует помогать Украине воевать против русских. Реальная угроза со стороны России будет угрозой всей Европе. Если на Европу нападут, это будет означать нападение на Францию. Я думаю, что русские никогда не пойдут на это, в частности из-за их доктрины, которая предусматривает использование такого оружия, если под угрозу поставлено само существование государства. Потому русские не пойдут на это», – заявил Тринкан.