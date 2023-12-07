«У нас заканчиваются люди» – волонтер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китай начал создавать проблемы с комплектующими для украинских производителей беспилотников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию заявила директор Центра аэроразведки Мария Берлинская.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Она признала, что порой китайские компании отказываются выполнять контракты, когда узнают, что детали для БПЛА пойдут на Украину.

«Есть такие примеры, конечно. Поэтому часто нашим производителям приходится придумывать, как ввезти комплектующие в условную Жмеринку через Рио-де-Жанейро. Но производитель не должен думать о том, как ему вовлекать в страну технологии. Производитель не должен играть с крипто-кошельками или постоянно бороться с таможней. Государство должно завозить комплектующие, а мы должны пойти и здесь их где-нибудь выбрать. Но государство этого не делает. Более того, государство до сих пор верит в рынок», – сказал Берлинская.

По ее словам, нельзя верить в рынок в военное время.

«Россия засевает частное поле миллиардами, давая деньги всем производителям технологий, которые только есть в стране. И вместе с тем они планово контрактуют китайские заводы, планово покупают комплектующие из других стран мира и планово сгоняют лучших инженеров. Мы не можем позволить себе работать сейчас только с рынком. Мы зашли в момент, когда у нас заканчиваются люди. И если у нас люди закончатся, если мы их не сохраним из-за технологий, нам придется садиться за стол переговоров раньше или позже. Для нас это значит поражение», – сокрушается Берлинская.