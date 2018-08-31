У NASA заканчивается контракт с Роскосмосом, американцы будут летать «на своих»

31.08.2018, Москва, Максим Карпенко

С апреля следующего года американские астронавты не смогут пользоваться услугами российских космических кораблей по доставке их на борт Международной космической станции. Об этом сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».

Так, в 2019-м году истекает срок контракта, заключенного между NASA и Роскосмосом. Далее американское космическое агентство будет доставлять своих космонавтов на кораблях собственного производства.

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«Посадкой корабля «Союз-МС» в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA, связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов», — сообщил журналистам вице-премьер Российской Федерации Юрий Борисов.

Ранее в Киеве, не дождавшись скорой помощи, умер первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Также сообщалось, что «Роскосмос» с 2019 года откажется от ракет-носителей с украинской системой управления при запуске пилотируемых кораблей на Международную космическую станцию.