«У населения большие проблемы с психикой» – Геннадий Москаль

03.06.2020, Киев, Игорь Петров

Второй этап медицинской реформы, начатой Ульяной Супрун, показал весь ее идиотизм.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА, заслуженный юрист Украины, генерал-лейтенант Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня не вижу какой-либо удачной реформы в Украине. Второй этап показал весь дебилизм тех, кто эту реформу писал, и Супрун, в первую очередь. Все разваливается. Областные и городские советы, кто должен был бы помочь тем, кто выпал из-за этой реформы, они не могут.

Будучи главой администрации с 2014 года в Луганской области, потом меня перекинули на Закарпатье, я не воспринимал никакие реформы. Меня критиковала местная пресса, а сегодня все смотрят – да», – сказал Геннадий Москаль.

Специализированные медучреждения закрываются в ходе реформы, люди должны обращаться к семейным врачам, но те не имеют достаточной компетентности.

«Отсутствие денег, зарплат, возможности прокормить детей, ведет людей к депрессии, к психическим расстройствам. У населения большие проблемы с психикой. Не должно было быть такой реформы, как закрытие психиатрических клиник, нефинансирование их.

Все хотят к семейному врачу. Туберкулезник – к семейному врачу, психически больной – к семейному врачу. Семейный врач – это бывший участковый терапевт. Что он понимает в инфекционных заболеваниях, в психиатрии», – резюмировал Москаль.