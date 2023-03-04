«У наших пулеметчиков нервы крепче, чем у гитлеровских» – ВСУшник

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В ходе штурма Артёмовска русские якобы лезут не только по трупам своих сослуживцев, но и под ними, чтобы добраться до украинских позиций.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бахмут отчасти стал таким местом, где от стрелкового оружия их стало гибнуть очень много, потому что они просто лезут, и пулемётчики просто работают во всю. Потому что их много. Были дни, когда просто действительно завал трупов на подходах к нашим позициям – кто-то лезет сверху, кто-то лезет под ними, пытаясь вынырнуть перед нами», – утверждает ВСУшник.

«У меня товарищ вспоминал, что в своё время так же советская армия штурмовала немецкие позиции, и немецкие пулемётчики сходили с ума просто от количества. Ну, у наших, видно, нервы покрепче», – рассказал Сазонов.