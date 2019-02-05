У Насти Рыбки есть компромат на украинских политиков

05.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Оказавшаяся в центре скандала девушка не тяжелого поведения Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, до своего общения с российским миллиардером Олегом Дерипаской крутила роман с известным украинским политиком. Об этом она заявила в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рыбка отказалась называть его имя, подчеркнув, что имеет также тесные отношения с одним из участников украинской президентской гонки.

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«До этого у меня был молодой человек, из Украины, кстати. Один из известных дяденек. Имя я не скажу, но мы на Сейшелы вместе летали с ним, были такие с ним интересные отношения. У него какие-то, я так понимаю, с политикой дела. Имя я не скажу. Мы летали с ним на Сейшелы, какое-то время поддерживали с ним отношения. Он развелся с женой недавно. Там никаких таких вещей нет противоестественных. А потом отношения пошли с ним на спад, и я не знала, что с ним делать», – заявила Рыбка.

Напомним, Настя Рыбка получила известность после того, как российский либерал Алексей Навальный опубликовал расследование, базировавшееся на книге Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера», где она описывает свое путешествие на яхте Дерипаски.