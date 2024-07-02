У НАТО будет свое постоянное представительство в Киеве. Светит ли Украине кенийский вариант?

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По итогам саммита в Вашингтоне НАТО разместит свое представительство в Киеве во главе с одним из своих старших гражданских служащих. Он будет координировать поставки военной помощи Украине.

Как пишет The Wall Street Journal, это рамках ряда новых мер, направленных на укрепление долгосрочной поддержки Украины, о которых, как ожидается, будет объявлено на саммите в Вашингтоне на следующей неделе, говорят представители США и альянса.

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Эти шаги направлены на поддержку перспектив Украины в конечном итоге присоединиться к НАТО, не предлагая ему полноценного членства.

Еще один мотив для НАТО успеть формализовать свое присутствие в Киеве – подготовка к возможным сюрпризам, которые может принести персменка в Белом Доме, ыероятность которой сегодня как никогда велика.

«Эти шаги предпринимаются на фоне политического всплеска правых сил в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить американскую поддержку Украины», – говорится в публикации.

Пока что не совсем ясно, какой статус будет у Украины при НАТО. Если не полноценного члена, то, может быть, основного союзника за пределами Альянса, как у африканской Кении?

В любом случае предстоящая институционализация неформального присутствия НАТО на Украине для самого блока – шаг логичный и является качественно новым этапом в его развертывании и закреплении на берегах Днепра.

Как бы там ни было, уходить из Украины, как того хотят в Москве, натовцы не собираются. И тот факт, что Украину пока не берут в Альянс членом не стоит рассматривать как победу РФ. Просто у натовцев свой тайминг, не совпадающий ни с военным сюжетом на Украине ни с хотелками украинского руководства.

Кроме того, НАТО создаёт новое командование в немецком Висбадене, , для управления поставками военной техники Украине и обучения ВСУ.

Все это происходит на фоне усиления «миротворческой» возни на украинском направлении и усиливающихся шепотков о скором заключении перемирия по плану Китая. В Киев засобирался Орбан, чья страна ближайшие полгода будет председательствовать в ЕС. В украинской столице венгерский премьер впервые проведет личные переговоры с президентом Зеленским.

Тем временем Нидерланды завершили оформление лицензии на экспорт F-16 для Украины. Соответствующее письмо министра обороны страны Кайсы Оллонгрен опубликовала Палата представителей (нижняя палата голландского парламента).

В документе говорится, что лицензия на экспорт была выдана 19 июня и Нидерланды «скоро поставят первые F-16 в Украину». Однако в нем также отмечается, что «по запросу Украины информация больше не будет разглашаться в преддверии первой поставки», а представители парламента будут проинформированы об этом конфиденциально. Амстердам передает Киеву 24 истребителя F-16 и семь двигателей для этих самолетов. Ряд аналитиков полагают, что отсутствие спешки в этом вопросе свидетельствует о том, что по планам НАТО F-16 на Украине будут скорее фактором сдерживания России и аргументом против дальнейшей эскалации со стороны Москвы, нежели частью каких-то украинских наступательных планов, о чем грезят в Киеве, критикуя западников за медлительность.