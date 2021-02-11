У НАТО не получается закрепиться в Черном море

11.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Пока не приходится говорить о каком-то качественном наращивании военного присутствия НАТО в Черном море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник считает, что

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«В силу действующих соглашений о режиме черноморских проливов это невозможно – по конвенции Монтре 1936 года. Турки тщательно следят за соблюдением этого документа. К тому же существует конфликт внутри альянса между Турцией и некоторыми другими членами НАТО. Вряд ли Анкара захочет поддерживать Североатлантический блок в случае его желания увеличить там военно-морское присутствие. Совместные учения с Украиной НАТО проводит давно, начиная с 1990-х. Так что в этом нет ничего нового», – сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что в последние годы российский Черноморский флот усиленно обновляется.

«В частности, получает новую технику: и корабли, и подлодки. Подводные силы существенно обновились, береговые части получили новую технику: это и новая система ПВО, и ракетные комплексы с противокорабельными ракетами. Авиация также обновляется: истребители Су-30, новые вертолеты и многое другое», – подчеркнул собеседник издания.

«Нам точно не надо быть инициаторами какой-либо гонки вооружений, особенно в не самой простой экономической ситуации. Надо придерживаться существующих планов по обновлению флота и сил в Крыму и на юге страны», – резюмировал Крамник.