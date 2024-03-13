У НАТО нет 300-тысячной армии для войны на Украине – Онуфриенко

Переброска 300-тысячного войска НАТО в Польшу, о чем накануне заявил замначальника Генштаба Войска польского Кароль Дымановский, в этом году маловероятна. Бюджет на 2025 год тоже свёрстан, и в нем нет расходов на обеспечение натовской армии на границе с Украиной.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал военный эксперт Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле – это нереально, из серии «обещать не значит жениться». Янки всю жизнь занимались очень такой правильной практикой – они, когда заходили в какие-то страны, тащили с собой в обозе колоссальное количество денег. Они устраивали базу, говорили: у нас здесь будет стоять тысяча-две-три-пять тысяч человек, и ребята, вы получите охрененную кучу бабла. И они действительно это реализовывали. Местные жители зарабатывали на снабжении, питании, проститутках и всем прочем и были в восторге. Но когда речь идёт о тех реальных боевых действиях, которые они типа предполагают вести на территории Украины, желающих не находится. Потому что это же не деньги – это какие-то реальные боевые действия», – подчеркнул эксперт.

По его словам, 300 тысяч солдат – это третья часть от всего зарубежного контингента НАТО. И в бюджете на этот год нет средств на переброску такого количества военных в Польшу.

«Потом… 300 тысяч солдат, где вы их возьмёте? Ну, скажем так – американская группировка за рубежом на всех их почти 900 базах менее 1 миллиона человек. Треть из них вы собираетесь концентрировать на границу бывшей Украины? Чем вы будете их кормить? Где деньги? Уже проект бюджета на 2025 год обсуждается. Да, он большой, 840 млрд долларов. Но он не предусматривает дополнительных трат на вот такое количество людей. Поэтому вы можете рассказывать что угодно. Мы прекрасно понимаем, что никто воевать здесь не собирается, и 300 тысяч рыл здесь не будет. Про то, что у вас идет информационная война, и на сегодняшний день наиболее доверчивую часть населения обрабатывают этой ахинеей – да, это, к сожалению, правда», – подытожил Онуфриенко.