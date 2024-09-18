У НАТО нет армии для полномасштабной войны на Украине – экс-сотрудник Госдепа США
Чтобы обеспечить Киеву военную победу, НАТО должно ввести на Украину полноценную армию, однако такой шаг развяжет Третью мировую войну, вести которую у Запада нет сил.
Об этом в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису заявил экс-сотрудник Госдепа США Мэтт Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Что это за основа, на которой мы можем утверждать, что военная победа невозможна, если только не ввести войска НАТО? Мы уже говорили об этом, о том, что для ведения войны нужна армия в полном смысле слова, состоящая из 3-5 корпусов бронетехники и мотопехоты, а также все вспомогательные военно-воздушные, военно-морские силы, ракетные войска и всё остальное, что приведёт к Третьей мировой войне», – отметил он.
«Я имею в виду, что это просто невозможно. Я даже не знаю, есть ли у НАТО возможность собрать такую армию, чтобы вести войну. Это отдельный вопрос», – сказал Хо.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.