У НАТО нет армии для полномасштабной войны на Украине – экс-сотрудник Госдепа США

Максим Столяров.  
18.09.2024 16:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Чтобы обеспечить Киеву военную победу, НАТО должно ввести на Украину полноценную армию, однако такой шаг развяжет Третью мировую войну, вести которую у Запада нет сил.

Об этом в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису заявил экс-сотрудник Госдепа США Мэтт Хо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы обеспечить Киеву военную победу, НАТО должно ввести на Украину полноценную армию, однако такой...

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«Что это за основа, на которой мы можем утверждать, что военная победа невозможна, если только не ввести войска НАТО? Мы уже говорили об этом, о том, что для ведения войны нужна армия в полном смысле слова, состоящая из 3-5 корпусов бронетехники и мотопехоты, а также все вспомогательные военно-воздушные, военно-морские силы, ракетные войска и всё остальное, что приведёт к Третьей мировой войне», – отметил он.

«Я имею в виду, что это просто невозможно. Я даже не знаю, есть ли у НАТО возможность собрать такую армию, чтобы вести войну. Это отдельный вопрос», – сказал Хо.

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