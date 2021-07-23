У НАТО нет ни сил, ни возможностей противостоять ЧФ РФ в Чёрном море – Кедми

23.07.2021, Тель-Авив, Максим Карпенко

Новости Украины

Страны НАТО планомерно накачивают Украину оружием и тренируют ее военных, но это всего лишь ширма, за которой нет реального потенциала.

На деле ни турецкие беспилотники, которые широко применялись в недавней войне Азербайджана с Нагорным Карабахом, а сегодня поставляются Киеву, ни строительство кораблей в интересах ВМС Украины, – не помогут усилить ее потенциал.

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Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми.

«ПолитНавигатор»: В маневрах «Sea Breeze-2021», которые недавно прошли на Украине, активно применялся не только спецназ, но и авиация, в том числе турецкие ударные беспилотники (БПЛА) Bayraktar TB2. Сейчас появилась информация, что эти беспилотники поставлены в ВМСУ. Анкара не признает Крым территорией РФ и вооружает Украину – для чего?

Яков Кедми: Нет никакой связи между тем, что Турция пытается продать свое оружие кому угодно, в том числе и Украине, – и непризнанием Крыма. Она не признает присоединение Крыма по своим, чисто политическим и историческим понятиям, поскольку считает, что Крым – это бывшая турецкая территория. Так же, как она говорит, что Иерусалим – это турецкий город, так они рассматривают и Крым.

Турция исходит из того, что Россия не отреагирует ни на первое, ни на второе, поэтому – почему бы этого не делать? А Россия не отреагирует, потому что ее интересы в отношениях с Турцией намного более важные, чем реакция на это абсолютно бесполезное действие со стороны Турции.

Турецкие беспилотники не играют никакой роли с точки зрения военного отношения сил российской армии и украинской, несуществующему украинскому флоту они тоже не несут никакой поддержки, а в случае начала военных действий в районе Крыма никакого значения эти беспилотники военного или оперативного не будут иметь.

Политические выгоды России от отношений с Турцией и экономические – намного больше перевешивают, поэтому она не реагирует.

ПН: Как вы оцениваете вероятность применения Украиной этих беспилотников в Донбассе по Карабахскому сценарию?

Я.К: Пусть попробуют, тогда их будут сбивать. Сбить эти беспилотники не представляет никакого труда, тем более, теми средствами, которые есть. И тогда Россия обеспечит Донбасс еще более эффективными средствами, и эти беспилотники быстро перестанут использоваться, как было в свое время в Сирии.

ПН: Турция и Британия также планируют поставить на Украину корабли. Можно ли говорить о возрождении украинских ВМС, и в чем здесь угроза для Черноморского флота?

Я.К: Называть кораблями эти посудины, которые они хотят производить на украинских верфях – это слишком громко. Это небольшие катера, которые в течение нескольких лет будут построены.

По количеству и качеству они не представляют никакой военной ценности для современного морского боя. Тем более, учитывая те силы, которые имеются у России на черноморском побережье. Так что – это больше пропагандистско-политический шаг, чем имеющий военное значение.

ПН: Зачем Турция поддерживает признанный в России экстремистским меджлис крымских татар.

Я.К: Она считает, что отвечает за исламские движения, особенно турецкого происхождения, особенно восходящие истоками к турецкому пребыванию в Крыму. Она это так же делает и в других местах, которые в свое время принадлежали Османской империи или населены тюркскими народами.

Это больше для внутриполитической повестки и решения проблем Эрдогана в Турции самой. А практически это не имеет никакого значения, потому что этот меджлис – он кукольный, искусственный и не признается никем, кроме Украины и тех, кто его поддерживает. Примерно то же самое, как новая украинская православная церковь.

ПН: На Украине живо обсуждали военные маневры на Юге России, в том числе в Крыму, мол, готовится ввод войск. После произошел сначала телефонный разговор, а затем встреча Трампа и Путина, а сейчас снова обсуждают возможный ввод войск уже этой осенью. Как вы оцениваете эту вероятность?

Я.К: То, что украинцы время от времени провоцируют слухи о том, что Россия концентрирует войска для ввода на Украину – это постоянное явление. Так же, как это была совершенно ложная провокация, которая началась с концентрации украинских сил на границе Донбасса, причем демонстративная, так и сейчас.

Если Россия примет решение участвовать в происходящих боях на Украине, она это сделает более элегантно и более быстро – для этого не надо концентрировать войска на украинской границе.

ПН: Эксперты называют сегодня Черноморский флот наиболее новым и боеспособным российским флотом, а регион – самым «горячим». Согласны ли вы с этим утверждением? Почему так говорят?

Я.К: Самый боеспособный флот – это Северный, а после него Тихоокеанский. Относительно того, что происходит в Черном море – да, здесь самый сильный – это российский, и самое сильное государство, которое абсолютно владеет всем регионом, с военной точки зрения, – это Россия.

Любые враждебные корабли в Черном море, сроки их существования не больше 15-ти минут. А то, что пытаются раздувать эту угрозу, чтобы подтвердить пребывание в Черном море других кораблей НАТО – с военной точки зрения эти корабли будут дополнительными мишенями. Но, чтобы подтвердить их пребывание с политической точки зрения, они раздувают угрозу российского флота. Хотя, объективно, нет флота, который может противостоять в Средиземном и Черном море российскому флоту.

ПН: Турция строит новый судоходный канал. Поможет ли он НАТО обходить конвенцию Монтрё?

Я.К: Конвенция имеет отношение не к каналу, а к процедуре прохождения из одного моря в другое – то есть, из Средиземного, через Мраморное, в Черное. Новый канал – это не альтернатива Босфорскому, а дополнение к нему, потому что объем перевозок, проходов судов через Босфор, он превышает возможности. Так что, когда канал будет закончен, он будет иметь чисто экономическое значение – и никакого политического или военного.

ПН: Сможет ли НАТО помочь Украине в случае реального конфликта на Черном море и высадки российского десанта на юге?

Я.К: НАТО не в состоянии помочь Украине в случае никакого военного конфликта – ни с Донбассом, ни с Россией, ни на суше и ни на море. У НАТО нет для этого ни сил, ни возможностей.