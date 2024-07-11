У НАТО появится военный коридор на восточном фланге, а Штаты дают печальный прогноз по Украине

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Греция, Болгария и Румыния договорились о создании военного коридора на восточном фланге НАТО. Соответствующий документ подписали на полях саммита в Вашингтоне.

Как написал в соцсети греческий министр обороны Никос Дендиас, соглашение направлено на обеспечение более эффективной мобильности военного контингента и техники как внутри, так и за пределами Европы.

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План предусматривает объединение четырёх портов и их инфраструктуры, соединение между собой городов Варна, Констанца, Салоники и Александруполис. Также планируется создание в Румынии крупнейшей базы НАТО в Европе.

Тем временем американский иновещательный официоз Голос Америки со ссылкой на неназванного натовского чиновника сделал печальный для Украины прогноз: война может продолжаться еще несколько лет, поскольку Россия “несомненно сможет выдерживать жизнь в условиях военной экономики как минимум три-четыре года”.

“В конце концов, мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину даже после 2025 года. Мы все очень хорошо понимаем, и, как мы уже говорили в течение длительного времени, это не конфликт, который, скорее всего, закончится. Он потребует лет целенаправленных усилий”, – цитирует Голос Америки своего конфидента в синовничьих кругах.

Оценивая способность России воспринимать решение властей о переходе экономики на военные рельсы, чиновник НАТО отметил – долгосрочные последствия будут ощутимы и значительны для российской экономики. Но сейчас российское общество готово к предложенному ему образу жизни.

Как считают опрошенные Голосом Америки эксперты, именно от настроений внутри воюющих стран может зависеть дальнейшая судьба войны.

Опрошенный Голосом Америки старший научный сотрудник аналитического центра RAND Corporation и бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни говорит: неизвестно, чего ждать от России, и как долго она будет готова жить в условиях военной экономики. Аналитик в связи с этим вспоминает кейс с войной в Афганистане – очевидно, как желательный для Штатов.

«Если посмотрите на войну, которую Советский Союз вел против Афганистана в 1980-х годах, то на полпути войны в Москве произошла либерализация, изменился режим, с приходом к власти Михаила Горбачева, он был полон решимости уменьшить военную экономику».