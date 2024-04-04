У НАТО проблемы: Венгрия блокирует военную помощь альянса Украине

Владимир Букарский.  
04.04.2024 12:38
  (Мск) , Кишинев
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Венгрия, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Будапешт не поддержит никаких решений, которые увеличили бы риск войны или превратили бы НАТО в наступательный альянс. Что касается Украины, то она может вернуть свои территории только путём переговоров с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро, сообщает propeller.hu.

Будапешт не поддержит никаких решений, которые увеличили бы риск войны или превратили бы НАТО...

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Речь идёт о координации Североатлантическим альянсом поставок оружия на Украину и создании фонда поддержки киевского режима в размере 100 миллиардов долларов. Эта тема обсуждалась в ходе весенней сессии министров иностранных дел стран-членов альянса в Брюсселе, приуроченной к 75-летию создания НАТО.

Создание пятилетнего фонда помощи, по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, позволит оказывать Киеву военную помощь даже в обход Дональда Трампа в том случае, если он вернётся в Белый дом. Ястребы в Альянсе обеспокоены заявлением Трампа, который обещал в случае возвращения в Овальный кабинет положить конец войне на Украине, прекратив поставки киевскому режиму и заставив Киев идти на переговоры.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт не поддерживает предложения НАТО, которые приближают организацию к войне. Конфликт на Украине – это не война Венгрии или НАТО, и цель Альянса должна состоять в том, чтобы избежать прямого конфликта.

«Украинцы не смогут победить русских при нынешней интенсивности конфликта, если только очень сильные страны-члены НАТО не вмешаются на суше. Однако одержать крупную военную победу россиянам тоже не удастся, поскольку Запад в достаточной мере поддерживает Украину поставками оружия. Так чем же все это закончится? Переговорами. Вопрос в том, когда именно» – сказал Сийярто.

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