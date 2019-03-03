«У НАТО серьезные проблемы на юго-восточном фланге» – Чубаров

03.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

В течение пяти лет нахождения в составе РФ после выхода из Украины Крымский полуостров стал мощной военной крепостью.

Об этом на конференции в Одессе заявил лидер экстремистской организации «Меджлис», депутат ВР Рефат Чубаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Крым оккупирован Россией со всеми последствиями для людей, которые сохраняют собственное достоинство, остаются верными украинскому государству, которые просто нелояльны к стране-оккупанту. В то же время наша солидарность была и является достаточной, чтобы остановить дальнейшую агрессию России против Украины. Значит наша солидарность, санкции и все остальное в состоянии остановить российскую агрессию, но они не в состоянии заставить Россию вернуться в рамки международного права. Таким образом, наша солидарность на сегодня не является в достаточной мере мощной, чтобы Россия вернулась в рамки международного права, это во-первых.

Во-вторых, я думаю, что мы все еще не в состоянии найти максимально эффективные пути противодействия российской агрессии, и эта неспособность имеет свои негативные последствия для людей, которые живут на оккупированных территориях.

Пять лет российской оккупации, когда на определенной территории Россия максимально реализует свои планы. Какие это планы? Крым превращается в одну из самых прочных военных крепостей России. Значит юго-восточный фланг НАТО сегодня имеет большие проблемы, поскольку на захваченном полуострове самое современное российское оружие, включая ракетно-зенитные комплексы, которые достигают стран-членов НАТО…

Но это еще полбеды. Россия переселяет своих граждан на украинскую территорию. По разным оценкам, уже, как минимум, до 500 тысяч людей, которых переселили из материковой России. Вы представляете, какие будут переговоры по возвращению Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины? Опять наши партнеры сядут с нами за стол и будут говорить о правах человека, что эти люди там укоренились, что права этих людей должны быть обеспечены. Идет замещение населения», – отметил он.

При этом Чубаров объявил, что для достижения цели Западу необходимо оказать Киеву «кардинальную помощь».

«Пока будет сохраняться оккупация Крыма, и если что-то в каком-то месте можно будет сделать, это будет только вследствие конкретной договоренности с Путиным. Кардинального вы нам ничего сделать не сможете, чтобы помочь. Но это не значит, что не нужно постоянно влиять на Россию, это очень важно. Но кардинальная помощь – это кардинальное решение деоккупации Крыма», – сказал украинский политик.

При этом экстремист добавил, что не следует рассматривать роль НАТО в Черном море только в военном аспекте, так как это должно действовать в комплексе с другими формами давления на Россию со стороны Альянса и ЕС.

«Если мир найдет решение этого вопроса и сможет поставить Россию на место в рамках международного права, то этот ключик подойдет и к Приднестровью, и к Грузии, и, возможно, к Нагорному Карабаху. Там чуть сложнее, но там тоже Россия, она разыгрывает свои интересы», – добавил Чубаров.