У НАТО возникли проблемы с запуском военной промышленности на Украине

Анатолий Лапин.  
28.06.2024 13:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, США, Украина, Экономика


У НАТО возникают проблемы с попыткой наладить военное производство на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель США при Альянсе Джулианн Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Смит, не хватает ни рабочих рук, ни логистических возможностей.

У НАТО возникают проблемы с попыткой наладить военное производство на Украине. Об этом на...

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«Мы сталкивались с ситуациями, когда мы неустанно пытались перенести оборудование в Украину. Но в ходе этих усилий мы выявляли своего рода хрупкость трансатлантической оборонной промышленности. Под этим я подразумеваю, что мы сталкивались с ситуациями, когда промышленность пыталась возобновить работу производственных линий, которые были закрыты много лет назад. Кроме того, существует нехватка рабочей силы и некоторые страны пытаются найти людей, обладающих навыками, необходимыми для возвращения на эти производственные линии. Возникают вопросы о глобальных цепочках поставок и о том, как быстро вы можете перемещать оборудование через океаны и территории», – заявила Смит.

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