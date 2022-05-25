У навальниста-браконьера Рашкина отобрали депутатский мандат – зюгановцы сопротивлялись

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Госдума РФ лишила сегодня мандата депутата-коммуниста Валерия Рашкина, который был осужден за браконьерство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Против проголосовало 58 депутатов, воздержались 14. Против лишения полномочий голосовали депутаты КПРФ и независимый депутат Ольга Дмитриева. «Справедливая Россия» воздержалась.

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Фракция КПРФ дважды (при обсуждении повестки и непосредственно перед рассмотрением вопроса) перенести его, мотивируя это тем, что со дня рассмотрения апелляции еще не прошло 30 дней, и Рашкин подал кассационную жалобу. Однако, как пояснил председатель профильного комитета Эрнест Валеев, согласно регламента Госдума имеет право рассмотреть вопрос в любой день после вступления приговора в законную силу.

«Если суд удовлетворит кассацию, мандат Рашкина восстановят», – сказал он.

Несмотря на скандальность и резонансность вопроса, высказались по нему только представители «Единой России» и КПРФ, остальные фракции предпочли отмолчаться.

«Я работаю в Госдуме с 2000 года, но такого позора я не помню. Вся страна на протяжении длительного времени смотрела многосерийный цикл передач «Особенности рашкинской охоты». У меня избиратели спрашивают: у нас закон для граждан один, а для депутатов другой. Такого позора нам не надо. Вы мужики или кто? Вы на все экраны показывали свои трофеи. Стыдно! Давайте голосовать. Нечего обсуждать и позорить Государственную думу», – сказала Валентина Пивненко.

После ее выступления депутаты начали перекрикиваться. Особенно громко прозвучало: «Если такой смелый, пусть на Донбасс едет».

В защиту Рашкина выступил его однопартиец Юрий Синельщиков. Он назвал приговор «необоснованным и незаконным». По его мнению, суд был обязан освободить Рашкина от уголовной ответственности и ограничиться штрафом. Депутат выразил уверенность в том, что приговор будет отменен через 10 лет, потому что носит политический заказной характер. Синельщиков привел другие примеры якобы преследования депутатов-коммунистов. Все они, как и Рашкин, в той или иной степени поддерживали блогера-уголовника Алексея Навального и пользовались его системой «умного голосования».

КПРФ пыталась добиться тайного голосования по вопросу, но безуспешно.

«Лось отомщен! Рашкин более не депутат! Враньё не спасло. Не будет более позорить коммунистов в Думе, этот мелкий браконьер», – прокомментировал событие в своем ТГ-канале телеведущий Владимир Соловьев.

В октябре прошлого года Рашкин в лесу под Саратовом убил лосиху, не имея лицензии на охоту. 22 апреля Калининский суд Саратовской области приговорил его к 3 годам условно. Свою вину посудимый признал и раскаялся. Отягчающих обстоятельств суд не установил. Он запретил Рашкину охотиться ближайшие два года. Депутат заявил, что продал все ружья, отдал разрешение на хранение боеприпасов и никогда не будет больше охотиться. Рашкину удалось купить лося взамен животного, которое он застрелил на незаконной охоте.