У навальнистов проблемы с кадрами – желающих нет даже за хорошие деньги

01.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В настоящее время все меньше желающих устраиваться на работу – пусть даже и неплохо оплачиваемую – в региональные штабы осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Для этого достаточно просмотреть регулярно обновляемое объявление об имеющихся вакантных позициях разного уровня и ранга, которое расположено в одной из соцсетей. Сразу же бросается в глаза, что не находится координаторов для шести штабов из той десятки, которую планировалось открыть в ближайшее время», – пишет газета.

«Также региональным филиалам требуются операторы-монтажеры, юристы и журналисты, специализирующиеся на расследованиях, IT- и SMM-менеджеры, сценаристы, электоральные консультанты. С учетом того, что в регулярно обновляемом объявлении число предложений не сокращается, а, наоборот, растет, следует предположить, что кадровый дефицит стал системной проблемой», – отмечается в публикации.

По мнения авторов, данный кадровый дефицит – это следствие действий власти, которая устроила «перманентное давление на навальнистов».

«Цель сугубо прагматическая – заранее развалить организационную основу УМГ, а значит, сделать невозможным его масштабное применение в ходе думской кампании. Уже сейчас заметно отставание в планах по развертыванию УМГ – к примеру, ничего не слышно о сериальных расследованиях действующих депутатов от «Единой России», избранных по одномандатным округам. Между тем такие расследования были названы одной из трех составляющих УМГ.

Подрыв фундамента всей навальнистской организации также сократит ее возможности по инициированию акций протеста», – резюмирует «НГ».