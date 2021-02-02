У Навального «ломка», он вспоминает детский опыт и Путина

02.02.2021, Москва, Елена Острякова

Оппозиционный блогер Алексей Навальный вел себя крайне нагло и не вполне адекватно сегодня в Мосгорсуде, где слушается дело о замене его условного срока за мошенничества на реальный.

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Когда приставы спросили у журналистов, кто ведет трансляцию из зала (это разрешено только пресс-службе суда), блогер выкрикнул из «аквариума»: «Это я!».

До начала заседания оппозиционер под камеры поговорил с женой, назвав ее «плохой девочкой» за участие в несанкционированных акциях в свою защиту.

«Горжусь тобой», – пафосно добавил Навальный.

Впрочем, на этом показная демонстрация нежных супружеских отношений закончилась. Когда в заседании объявили перерыв, Юлия Навальная не стала подходить к мужу, а уткнулась в смартфон, ведь в это время снимать уже было нельзя.

Адвокату Вадиму Кобзеву блогер признался, что у него «ломка».

«Я вижу, что ты читаешь твиттер, расскажи мне, что там пишут, у меня ломка без него», – сказал Навальный.

С самого начала процесса блогер начал пререкаться с судьей, заявив ей, что она должна представиться первой.

Представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) попросил заменить Навальному условный срок на реальные 3,5 года и оштрафовать его на 500 тысяч рублей, поскольку блогер «не встал на путь исправления».

Прокурор заявил, что Навальный нарушал правила испытательного срока более 50 раз, начиная с 2018 года. Он 7 раз не явился на регистрацию, ему вынесено 5 предупреждений о возможности замены условного срока, сообщает ФСИН.

Однако Навальный и его адвокаты сосредоточились только на последних месяцах прошлого года, когда блогер лечился в Германии от мнимого отравления.

«Напомню, что я был отравлен, впал в кому, когда вышел из нее, я направил вам бумагу, где сообщил, где я нахожусь. Почему вы здесь смотрите в лицо и говорите, что меня не было дома. Конечно, меня не было! Я был в Германии на лечении!», – негодовал подсудимый.

Представитель ФСИН напомнил блогеру, что тот не предоставил документов о прохождении лечения после 23 сентября.

«У нас инспекция плавает в луже! Дорогой товарищ капитан, наверное, с вами было такое — вы прогуляли школу, а когда пришли, вам классный руководитель говорит: «Принеси справку». Вы идете в больницу за справкой, но промежуточных справок вы же не предоставляли. Какой я должен был предоставить вам промежуточный документ?» – впал в детство Навальный.

Ассоциации со школой возникли не только у блогера.

«Оба адвоката Навального буквально набросились на капитана ФСИНа, допрашивают нагло, повышая голос, не стесняясь в интонациях (хоть во фразах более-менее корректно). На меня так директриса с завучем за 11 лет не кричали», – написал в своем телеграм-канале журналист Алексей Репин.

Как и на предыдущем суде по определению меры пресечения, Навальный спекулировал на имени президента РФ Владимира Путина, которого ранее неоднократно обвинял в своем «отравлении».

«Президент страны заявил, что благодаря ему я отправлен на лечение в Германии. Вы этого не слышали? Капитан, вы уважаете президента России Путина? Мне Путин разрешил. Пусть меня не перебивает девушка в подполковничьих погонах», – нападал блогер.

Большинство наблюдателей сочло поведение Навального в суде глупым.

«Глупый аргумент Навального. Ссылка на детский опыт в такой ситуации лишний раз свидетельствует об инфантильности», – написал политолог Алексей Чеснаков.

«Когда дипломированный юрист Навальный ссылается на опыт справки в средней школе – это отлично», – иронизирует другой политолог Армен Гаспарян.

«Честно говоря, я в шоке (мягко говоря) от того, что подобные персонажи, представляющие в суде Навального, носят звание «адвокат». Да они же коновалы! А потом хомячки удивляются, что их не вытаскивают из СИЗО и не выплывают обещанных компенсаций от ЕСПЧ», – написала журналистка Юлия Витязева.