У Навального появился шанс стать гражданином Украины
Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения гражданства гражданам российской Федерации.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В тексте документа говорится, что получить украинский паспорт смогут граждане России, которые подверглись преследованиям «по политическим убеждениям», а также другие иностранцы и лица без гражданства, которые участвовали в конфликте на Донбассе на стороне Украины.
Для получения украинского гражданства необходимо подать «декларацию об отказе лица, являющегося гражданином Российской Федерации и подвергшегося преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины)».
Киевский политолог Евгений Магда увидел опасность в указе Зеленского. В своем блоге он отметил, что упрощенной системой могут воспользоваться даже те россияне, которые считают Крым российской территорией, но оппозиционны действующей власти в РФ.
«Когда Михеева мало… Попутно напомню, что формально КПРФ и лимоновцы – тоже оппозиция, а для Навального Крым – не бутерброд», – написал Магда.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.