У Навального списали Тихановскую в утиль

Елена Острякова.  
10.05.2023 14:33
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Либералы, Оппозиция, Политика, Россия, Украина


Существование самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской бессмысленно.

Об этом в интервью иноагенту Ирине Шихман заявил подельник блогера-уголовника Алексея Навального иноагент Леонид Волков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Существование самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской бессмысленно. Об этом в интервью иноагенту Ирине Шихман...

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«Какие цели? Лукашенко свергли? Я видел данные социологических опросов внутри Белоруссии, и там как раз большие проблемы. Если бы сейчас выборы состоялись, то не факт, что Светлана Тихановская, при всем уважении, их бы выиграла. В том числе и потому, что Лукашенко удалось продать «идею»: если бы у нас была Тихановская, то было бы то же самое, что с Зеленским. Путин бы тоже вторгся, принес войну и разрушение. Это, конечно, лживая и мерзкая манипуляция, но Лукашенко продает идею, что типа он белорусов от войны защитил, а вы меня пытались свергнуть», – сказал Волков.

Он утверждает, что змагары в Белоруссии обижены на Тихановскую за то, что она больше внимания уделяет диаспоре.

«Главное, внутри Беларуси деятельность кабинета Тихановской не встречает поддержку, потому что они не понимают, как эта деятельность с ними соотносится. Ну вот, она ездит, встречается, чтобы что? Как это транслируется на жизненную ситуацию внутри Белоруссии? Там проблемы из-за того, что им кажется, что она больше занимается интересами белорусов в эмиграции, диаспорой», – сказал Волков.

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