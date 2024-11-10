У Навальной появился тайный спонсор

Елена Острякова.  
10.11.2024 20:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Политика, Россия


Олигарх-иноагент Михаил Ходорковский предложил вдове-экстремистке Юлии Навальной раскрыть, кто финансирует «антивоенный» марш в Берлине 17 ноября, на который она призвала всех оппозиционных эмигрантов.

Об этом он заявил в интервью «Бильд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Олигарх-иноагент Михаил Ходорковский предложил вдове-экстремистке Юлии Навальной раскрыть, кто финансирует «антивоенный» марш в Берлине...

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«Проходит митинг 17-го числа. Вот кто является его организатором, а не зачинателем? На чьи деньги это происходит? Мы знаем на сегодняшний день, на чьи деньги, но я предпочту, чтобы организаторы об этом рассказала сами. И это будет лучше для всех. Ничего страшного. Есть такие источники ресурсов, такие организаторы, на такую структуру они работают. Зачем это скрывать», – сказал Ходорковский.

Он считает, что это нужно сделать, чтобы «исключить все формы коррупции и шантажа», дабы спонсор не диктовал Навальной ее политику. По информации Ходорковского, старые спонсоры сейчас отворачиваются от навальнистов из-за бесконечных скандалов, которые они инициируют.

Маловероятно, что веселая вдова последует совету олигарха, поскольку вокруг нее сейчас слишком много секретов. Так, в Вильнюсе сегодня завершился форум Юлии Навальной «Платформа России будущего». Как отмечает SOTA (в реестре иноагентов), ни сама вдова,  ни её пресс-секретарь Кира Ярмыш (в реестре экстремистов и террористов) не сообщали о мероприятии. Объявлений о грядущем форуме не было и среди российской диаспоры в Литве.

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