У «небратьев» из Украины горит душа «за наших сибирских ежей»

31.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские спецслужбы, пытаясь разогнать истерию на теме лесных пожаров в Сибири, запускают в сети поддельные возмущения якобы россиян, допуская при этом позорные ляпы.

Скрин такого фейкового «крика души» с комментарием опубликовал у себя в телеграмм-канале экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, какая прелесть. Горением сибирских лесов внезапно озабочены… люди, использующие украинский мобильный оператор «Киевстар». И пишут при этом: «наша страна, как бесхозный дом».

Хорошая попытка, СБУ, давайте ещё. Про ежей зацепило, да. Но, считаем, нужно было развить тему, а именно: «… горят ежи, обрекая на голодную смерть миллионы россиян, привыкших ими питаться…».

Ну как дети малые, всему вас учить надо!» – иронично отметил Долгов.

Также данный прокол украинских спецслужб прокомментировал «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

«Ничего удивительного в этой новости нет, мы уже не первый раз видим, как из Украины то массово минируют российские больницы, школы, поликлиники, а теперь вот пишут о том, как горит Сибирь, что, на самом деле, не отменяет проблему того, что действительно Сибирь горит, и эти пожары нужно тушить, а не как губернатор Красноярского края говорит, что просто нужно подождать, и всё само пройдёт. Это, конечно, полная чушь», – заявил эксперт.

«Тем не менее, действительно, надо уже привыкнуть к тому, что украинские «небратья» используют любую российскую трагедию, любое российское горе для раскрутки соответствующей истерии в интернете, в социальных сетях от имени якобы россиян, что, конечно, не соответствуют действительности», – добавил Бондаренко.