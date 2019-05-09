«У него колорада в кармане» – одесские полицаи вяжут людей

09.05.2019, Одесса, Владимир Гладков

В Одессе на Аллее славы полицейские задержали мужчину за ношение георгиевской ленты в кармане.

Об этом сообщило местное издание «Думская», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На опубликованной видеозаписи видно, как силовики, обыскивая мужчину, нашли у него в кармане георгиевскую ленту.

«Та у него колорада в кармане!», – обрадовался один из правоохранителей.

Присутствующий на месте начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко рассказал задержанного доставят в Приморский отдел полиции, где в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении.

«Так и запишите: «Полиция работает», – попросил он корреспондента.

Отметим, что на Украине запрещена публичная демонстрация георгиевской (гвардейской) ленты, чем однозначно не является ее ношение в кармане.