09.05.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
Одесса, Политика, Украина
Просмотров:

«У него колорада в кармане» – одесские полицаи вяжут людей

В Одессе на Аллее славы полицейские задержали мужчину за ношение георгиевской ленты в кармане.

Об этом сообщило местное издание «Думская», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На опубликованной видеозаписи видно, как силовики, обыскивая мужчину, нашли у него в кармане георгиевскую ленту.

«Та у него колорада в кармане!», – обрадовался один из правоохранителей.

Присутствующий на месте начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко рассказал задержанного доставят в Приморский отдел полиции, где в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении.

«Так и запишите: «Полиция работает», – попросил он корреспондента.

Отметим, что на Украине запрещена публичная демонстрация георгиевской (гвардейской) ленты, чем однозначно не является ее ношение в кармане.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть