У Нетаньяху есть шкурный интерес на Украине

20.08.2019, Киев, Игорь Петров

Одной из целей визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могли быть негласные переговоры по участию израильского капитала в анонсированной на Украине Владимиром Зеленским масштабной распродаже оставшейся государственной собственности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Александр Лазарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зеленским объявлена приватизация. Израиль, израильский капитал заинтересован принимать участие в ней. Здесь есть их интерес, – так же, как и в аграрной плоскости. Возможно участие в приватизации земли, транспортных артерий и регуляция экспорта-импорта», – сказал эксперт.

Напомним, что Зеленский на встрече с представителями МВФ также сообщил о подготовке к легализации рынка сельскохозяйственных земель. Противники этого шага утверждают, что украинские черноземы будут скуплены транснациональными корпорациями, которые завезут для обработки земель низкооплачиваемых работников из-за границы, что еще больше ухудшит положение жителей украинского села.