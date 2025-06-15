У Нетаньяху не оставляют попыток втянуть США напрямую в войну с Ираном

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Портал Axios утверждает, что Израиль призывает США присоединиться к его конфликту с Ираном для ликвидации иранской ядерной программы.

Два израильских чиновника заявили журналистам, что Израиль в течение последних 48 часов просил администрацию Трампа присоединиться к конфликту с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу.

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Дело в том, что у Израиля нет бомб, которые могут пробить глубокие подземные бункеры, и необходимых бомбардировщиков для уничтожения иранского завода по обогащению урана Фордо, который построен в горе и находится глубоко под землей. У США же, как отмечает издание, есть и то, и другое.

В то же время, говорится в публикации, прямое нападение на Иран, даже если участие США в нем ограничится лишь бомбардировкой одного объекта, втянет США в конфликт.

Axios отмечает, что если Фордо останется работоспособным, Израилю не удастся достичь своей цели по «ликвидации» ядерной программы Ирана.

Израильский чиновник заявил журналистам, что США могут присоединиться к операции, и что Трампа намекнул, что сделает это в случае необходимости в недавнем разговоре с премьер-министром Нетаньяху.

«У нас есть возможность договориться об успешном мирном урегулировании этого конфликта, если Иран этого захочет. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира — отказаться от своей программы создания ядерного оружия», — заявил Axios высокопоставленный американский чиновник.

Еще один конфидент в правительстве Израиля сообщил изданию, что США рассматривают просьбу Нетаньяху, и подчеркнул, что страна надеется, что Трамп согласится помочь.