У них есть всего две недели, чтобы сбежать из Европы – военный эксперт об украинцах-уклонистах

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Украинские мужчины начнут массово переходить на сторону России в случае, если в европейских странах будет принято решение об их принудительной депортации на Украину.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это одна из лучших новостей, потому что – как только это начнется, мы увидим массовое перетекание украинцев на сторону России. Потому что одно дело – тявкать в защиту Незалежной откуда-то с клубничных плантаций Польши или из Германии, сидя на пособии, а другое – когда за тобой начинают, как за нашкодившим кобелем гоняться, чтобы отправить в столыпинском вагоне на фронт», – сказал Шурыгин.

Он полагает, что украинским мужчинам нужно срочно уезжать из Европы.

«Сейчас очень небольшое окно, когда можно свалить из Европы куда-то, где тебя не выдадут: в арабские страны, в Латинскую Америку, куда-то, откуда выдачи на Украину нет. То, что сейчас их начнут оттуда выгребать, я не сомневаюсь. Начнут чисто экономически – обрежут все пособия мужикам призывного возраста, все возможности передвижения по Европе. Либо ты будешь нищенствовать на улице, но за это тоже выдворение. То есть – всех подведут к тому, что они либо сами должны будут бежать, либо их будут выдворять. Процесс начнется уже во второй половине сентября», – сказал Шурыгин.