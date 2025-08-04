Россия неизбежно освободит центральные и южные регионы Украины, после чего займётся восстановлением разрушенных войной городов.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война продолжится, Россия захватит Киев. Я думаю, что Россия не будет этого делать, если только украинцы не решат, что мы сдаемся, остановимся на месте, признаем ваши требования. Если это произойдет, я думаю, что Россия остановится и не захватит Одессу и Киев.

Но украинцы этого не сделают. Так что Россия в конечном итоге захватит Киев, Одессу. И они захватят Приднестровье», – сказал Джонсон.