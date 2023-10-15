«У них слабый противник» – в Киеве гадают, почему в Израиле так много добровольцев

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В Израиле наблюдается намного больше добровольцев, чем на Украине, потому что евреи понимают, что идут на победоносную войну со слабым противником и не станут пушечным мясом.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть пример того же Израиля, который сразу же заявил, что триста пятьдесят тысяч мобилизировано, в телеграм-каналах появляются видео, как просто люди с большим желанием идут в их военкоматы», – сказали в студии.

«Все сравнивают с Израилем, хотя Израиль отдыхает в сравнении с нашей мобилизацией, которая проходила вначале. Израиль мобилизуется, но мы должны понимать и размеры конфликта. Израильтяне, которые мобилизуются, они сразу идут воевать на победную войну. Потому что у них пока что их враг намного слабее, у него нет ракет, авиации. И они, по большому счёту, сейчас будут наводить порядок в Секторе Газа. А у нас другая война, наш народ себя по-другому показал», – сказал депутат.

По его мнению, Киев должен перестать лгать своему народу.

«Я считаю, что государство ведёт неверную информационную политику. Все эти темы «через две-три недели», «в мае будем в Крыму», «мы победили, а русские уже проиграли». С моей точки зрения, эта политика привела к тому, что кто-то считает, что не надо идти на фронт, там и без нас разберутся, война скоро уже закончится. Наша политика должна заключаться в том, чтобы говорить народу правду что происходит на фронте», – подытожил Костенко.