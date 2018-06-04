04.06.2018, Киев, Игорь Петров

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У нищей Украины нет шансов на евроинтеграцию

Плохое состояние экономики и низкий уровень ВВП на душу населения лишает Украину малейших перспектив вступления в Евросоюз.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство способно интегрироваться в экономические объединения на более или менее приемлемых условиях в том случае, если оно соответствует уровню технологического, регуляторного развития тех стран, с которыми оно собирается интегрироваться.

Болгария и Румыния начинали свой диалог об интеграции в ЕС тогда, когда их ВВП на душу населения составлял более 30% от среднего по ЕС. Если сегодня сравнить показатели Украины и ЕС, то это будет намного ниже, менее 15%.

Поэтому говорить о европейской интеграции невозможно, – в том числе, и исходя из этого базового пункта.

При этом сомнения насчет Румынии и Болгарии возникали еще тогда, когда климат в ЕС был сравнительно мягким, и не было кризиса в еврозоне. У них был переходный период, они были приняты в ЕС с отсрочкой, намного позже других стран.

То есть, если судить по этому экономическому базовому критерию, – а именно так будет подходить экономический директорат ЕС, – Украина не имеет никаких перспектив членства в ЕС», – сказал Толстов.