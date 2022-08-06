У Новороссии есть то, с чем не повезло Сербской Краине

Новости Украины

Сегодня в Хорватии отмечают очередную годовщину масштабной этнической чистки сербов – операции «Буря» (Оluja), проходившей под бурные рукоплескания западной элиты и полное равнодушие западного обывателя, которому об этом просто ничего не рассказали. Зато годами до этого рассказывали о кровожадной сербской военщине, стремившейся уничтожить молодую хорватскую демократию.

Сегодня в Хорватии на улицах много пьяных молодчиков, размахивающих национальными флагами в красно-белую клетку, публично выкрикивающих лозунги нацистов-усташей времен Второй мировой войны, крайне популярный у хорватских вооруженных банд в 90-е: «За дом спремни!» (За Отчизну (родной дом) готов!), «Србе на врбе!» (Сербов на вербы!). И во все горло распевающих песни в духе: «Эй, Неретва, уноси сербские тела в Адриатику!». Особенно их много в бывшей столице непризнанной Республики Сербская Краина – Книне.

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В этот же день, почти тридцать лет назад, снабженная натовским оружием, подготовленная натовскими инструкторами, даже одетая в списанную американскую форму, при поддержке авиации НАТО хорватская армия нанесла сокрушительный удар по непризнанной, в том числе и официальным Белградом, Республике Сербская Краина.

Как итог – по разным оценкам – порядка восьми сотен сербских военных были убиты, наряду с ними убиты были и 2 тысячи 313 гражданских сербов, порядка 250 тысяч сербов стали беженцами, более 25 тысяч сербских домов были уничтожены.

Загребу удалось решить сербский вопрос на свой лад: количество сербского населения Хорватии сократилось с 12% до 4%, и аналогичными успехами могли похвастаться разве что усташи времен Второй мировой – до устроенного ими геноцида сербы составляли 31% жителей Хорватии.

А ведь хорватские сербы хотели лишь равных прав с титульным народом, от которого они отличаются лишь вероисповеданием (сербы – православные, хорваты – католики), диалектами одного и того же языка (например, сербы произносят слово «молоко», как «млеко», а хорваты, как «млиеко», правда, чтобы совсем отличаться – хорваты придумали величать месяцы года не на римский, а на славянский манер), алфавитом – сербы пишут на кириллице, а хорваты на латинице.

При этом оба народа настолько давно живут бок о бок друг с другом, что, порой, отличить серба от хорвата просто нереально. Да и, если уж говорить по правде, где-то процентов сорок нынешних хорватов – позавчерашние сербы, принявшие католичество. На Балканах же все просто: принял православие – серб, католичество – хорват, ислам – бошняк. Как это, например, сделал в начале прошлого века известный загребский хирург Юлий Будисавлевич, ставший хорватом, но родившийся во вполне себе сербской семье.

Как делали и жители сербских сел во время засухи, когда папские посланники «милостиво» предлагали им воду взамен на переход в католичество… Сербы Хорватии хотели остаться в единой Югославии, потом просили автономии в составе Хорватии, в ответ же в новой свидомой конституции Загреб прописал эксклюзивные права хорватского народа на территорию страны, изгнал сербов из органов власти и МВД, запретил кириллицу, начал изгонять сербов из бизнеса, в том числе подрывая бомбами принадлежащие им заведения…

Ничего не напоминает? Мне так очень многое. Например, то, как «Святой Престол» науськивал хорватов на сербских «проклятых схизматиков» – очень похоже на культивировавшуюся веками Римом сначала через поляков, а потом и основных адептов украинства – униатов-западенцев, неприязнь к «москалям». Или то, что в годы Второй мировой коллаборационистские движения хорватских усташей и украинских бандеровцев совершали дикие преступления под схожими лозунгами – «Сербов на вербы!» и «Москаляку на гиляку!».

Схож и реваншизм в качестве государственных идеологий, подсказанный Загребу и Киеву их западными покровителями, когда все «прогрессивное человечество» откровенно «не замечало» выкриков «За дом спремни!» и «Слава Украине!» (а то и выкрикивало их вместе с подопечными), равно как и факельных шествий, вытатуированных свастик, возрожденного культа гитлеровских пособников и махровой ксенфобии.

Наконец, даже все те же славянские имена месяцев календаря, чтобы не как у русских/сербов.

Добавим к этому непризнанные республики, как попытки сербского населения Хорватии и БиГ, а также русского Украины защитить и отстоять свои права. И демонизирование русских и сербов в западных СМИ и западной масс-культуре (какие имена носят террористы в голливудских фильмах?), при том, что изуверства в ходе начавшихся на постсосветском и постюгославском пространствах войн – творили преимущественно неоусташи и необандеровцы.

Достаточно параллелей? От себя замечу, что именно после натовских бомбардировок Белграда я внутренне поменялся, и из типичного молодого человека 90-х, которому усиленно промывали мозг ванильными сказочками про «общечеловеческие ценности», начал двигаться по пути осознания собственной русскости.

Появлялись вопросы, всплывали факты. Так, мне удалось увидеть много схожих процессов, происходивших сначала при распаде Российской империи и Королевства Югославия, а затем СССР и СФРЮ. А также и их общего заказчика. Понять, какие народы больше всего пострадали при этом – русские и сербы, и почему новые победители, вопреки вопиющим фактам, назначили палачами именно жертв.

Страшная югославская трагедия подошла к своему финалу из-за территориальной сжатости постюгославского пространства, но на просторах пространства постсоветского, где уже отгремели войны в Приднестровье и Карабахе, где еще не перестала стрелять и взрываться Чечня, обыватель продолжал смотреть «Матрицу», ходить на рейвы, потреблять суррогат «МакДональдса» и не спешил задумываться о будущем. И мне захотелось рассказать как можно более широкой аудитории о том, что я узнал. Предупредить. Так я увлекся балканистикой, которая на определенном этапе даже стала моей специализацией в СМИ.

А еще – уже тогда я четко понял, что Украина полыхнет. Непременно по хорватскому сценарию. Впрочем, не я один, знаменитый луганский писатель Глеб Бобров за много лет до 2014-го года написал и издал пророческий роман по этой теме – «Эпоха мертворожденных». Так что я был совсем не одинок в этом предчувствии. Потому, как только заполыхали зарницы Русской Весны, я стал следить за процессом, написал статью про параллели с Балканами и, в итоге, в мае 2014-го уехал в Луганск.

Но вернемся к «Буре». В одном из интервью сербо-русский актер Милош Бикович сказал, что сербы и русские – это разные версии одного народа. Если он прав, то этим вполне объясняются удивительные параллели в наших исторических судьбах. Схожие, очень, но идущие каждая по своему вектору. Так, например, в маленьком, но гордом горно-долинном Косово победили американские ставленники, а в маленькой, но гордой горно-равнинной Чечне – близкий соратник Владимира Путина.

Да и на Донбассе должна была произойти своя «Буря». США, НАТО изо всех сил накачивали и натаскивали оружием и инструкторами своих украинских марионеток, и все было готово к блицкригу…

Но история в этот раз пошла по другому сценарию. Владимир Путин не повторил ошибок-преступлений Слободана Милошевича (который, услышав от руководства Республики Сербская Краина, что готовится хорватское вторжение, велел им держаться до последнего, а сам уехал в отпуск), а признал обе русские республики Донбасса. А, следовательно, и судьба, как самого российского лидера, так и самой России и всего русского цивилизационного пространства – будет иной.

«После майдана свидомые приезжали к нам в Изюм, вязались к тем, кто говорил на улицах по-русски, в кого-то плескали кофе, на рынке даже гранату кинули, – вспоминает в разговоре со мной один изюмчанин. – Позакрывали все русские школы, целиком переведя образование на мову. А когда русская армия пришла сюда, начали уничтожать город обстрелами из леса. А что вы хотите, если наш бывший мэр, бежавший в Харьков, публично заявил, что всех нормальных людей – человек пятьсот, он вывез, и остались у нас только коллаборационисты и алкаши, которых не жалко стрелять. Такой вот украинский мэр».

Мы стоим возле дома, который принадлежал советнику мэра-беглеца по экономическим вопросам – западенцу, имевшему приличный стаж отсидок, и параллельно курировавшему наркотрафик в Изюме. Пока он занимал это место, закладки по городу валялись даже на детских площадках и возле детских садиков. Зато городские власти привлекли немецких инвесторов для реконструкции одного из таких детских садиков, выполнив фасад типового советского здания в кислотно-патриоичных жовто-блакытных цветах. А потом, бежав из Изюма, его же напрочь и уничтожили, точечным попаданием ракеты.

Вошедшая на Украину русская армия остановила вакханалию русофобии, насилия и откровенного беспредела. Но процесс еще далек до завершения, впереди еще много земель, которые предстоит освободить, и где ждут этого освобождения.

А поэтому мое добровольческое подразделение – батальон Б.А.Р.С.-13 «Русский Легион» проводит набор бойцов – ему еще предстоит принять участие в очистке от украинских оккупантов Святогорской лавры, Славянска и Краматорска. Всю информацию о наборе можно прочитать по ссылке https://vk.com/event214688209.

Сербская армия Союзной Югославии тоже могла бы войти на территорию Сербской Краины и защитить свой народ, но она этого не сделала, что обернулось для него большой трагедией.

Русским, милостью Божией везет больше. Хочется верить, что рано или поздно повезет и сербам. Потому, что у Сербии теперь есть опыт России. Которая братьям всегда поможет. Потому что у нас – одна судьба.