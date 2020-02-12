У одесского Дома профсоюзов рухнул флаг Украины – нацисты в запое

12.02.2020, Одесса, Юрий Коваленко

В Одессе на Куликовом поле возле Дома профсоюзов упал флагшток с украинским флагом.

Об этом сообщает ряд местных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отмечает «Таймер», скорее всего, стойку сбили усилившиеся на днях порывы ветра: в последнее время флагшток изрядно покосился, да и флаг на флагштоке был далеко не в лучшем состоянии.

При этом, по информации издания «Правда за Одессу», «активисты», которые от избытка свободного времени продолжают регулярно хамить родственникам погибших «куликовцев» и выбрасывать лампадки из-под импровизированного мемориала, никакой активности в отношении государственного символа, по неизвестной причине, не проявили».

Кроме того, одесские коммунальщики предоставили видео с уличных камер, из которого следует, что флаг Украины никто нарочно не ронял.

«Сегодня, около 6:00 на Куликовом поле, окончательно устав от непрекращающегося ветра, упал флагшток с госфлагом. Обидно, досадно, но поправимо. Предварительно, виновник происшествия — никому не подчиняющаяся стихия», – сообщили в коммунальном учреждении «Центр-077».

Однако руководство Южного отделения Украинского института национальной памяти рассмотрело в произошедшем надругательство над государственным символом и потребовало от правоохранителей открыть дело.

«Наши сотрудники даже осмотрели флагшток и увидели, что болты, которые его скрепляли, были специально разболтаны», – цитирует «Таймер» обращение учреждения, которое требует от полиции и СБУ найти и «покарать» осквернителей.

Также в «институте» указали на то, что на Куликовом поле были замечены листовки «антиукраинского содержания», что «дополнительно может свидетельствовать о диверсии».