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politics, Общество, Одесса, Спецслужбы, Украина
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У одесской полиции – новый начальник

Главой Главного управления Национальной полиции Одесской области стал Олег Бех, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Сегодня первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и глава Нацполиции Сергей Князев представили Беха как нового руководителя полиции Одесской области.

«Олег Бех показал себя опытным работником. Он справится с новыми задачами. Мы высоко ценим ваш потенциал и человечность», — сказал Яровой.

Олег Бех начал службу в органах внутренних дел в 1996 году на должности следователя. В 2001-2010 годах работал на оперативных должностях по различным направлениям деятельности в Главном управлении по борьбе с преступностью МВД Украины. С 2010 до 2011 года — возглавлял отдел борьбы с коррупцией в правоохранительных органах антикоррупционного бюро ГУБОП МВД.

С 7 ноября 2015 года был начальником Главного управления Национальной полиции в Полтавской области. С 20 сентября 2017 года Бех был назначен начальником Главного управления в Харьковской области.

Ранее начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин 23 апреля подал в отставку. Он написал рапорт по собственному желанию.

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