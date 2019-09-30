У одиозной украинской нацистки онемели руки и ноги из-за русского языка

30.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Одиозная украинская националистка Лариса Ницой устроила очередной скандал из-за русского языка в Киеве.

В своем блоге она рассказала, как закатила истерику таксисту, который отказался разговаривать с ней на украинском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ницой, жалобы в администрацию сервиса также не помогли.

«Водитель на мой украинский упорно говорит на русском. Спрашиваю:

– Не пробовали с клиентами украинском разговаривать?

– И не собираюсь.

У меня немеют руки и ноги от такого ответа. Если бы заткнуло рот, ан нет, продолжает добивать.

– Зачем мне это. Мне это не нужно. Мне и так хорошо. Вы что, меня не понимаете. Какая разница на каком языке, – выдает водитель одним махом весь набор фраз, которым пользуются все антиукраинские гниды.

Меня трясет, звоню в «Уклон». Трубку берет оператор Руслан, номер 344, спрашиваю у него:

– Добрый день, подскажите, пожалуйста, руководителя вашей службы, на чье имя мне написать жалобу на водителя.

– Какая у вас жалоба, что случилось?

– Водитель отказался разговаривать со мной на украинском языке, чем вызвал конфликт и нанес мне психологическую травму.

– Водителя нельзя заставить говорить на языке, на котором ему не удобно!», – приводит Ницой свой разговор с оператором.

Далее она стала рассказывать ему о Конституции Украины, о государственном языке, на что получила ответ, что водитель не имеет никакого отношения к сервису, договора с ним нет и заставлять говорить на украинском его никто не будет.

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