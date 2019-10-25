У одного из крупнейших банков Украины отозвали лицензию

25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальный банк Украины отозвал лицензию и исключил “Укрсоцбанк” из государственного реестра банков, данное решение связано с присоединения банка к “Альфа-Банку” по упрощенной процедуре, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт НБУ.

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“Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и исключил АО “Укрсоцбанк” из Государственного реестра банков. Соответствующее решение № 799-рш принято Правлением НБУ 24 октября 2019 года. Принятое решение связано с завершением реорганизации АО “Укрсоцбанк” путем присоединения к АО “Альфа-Банк” по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, — указано в сообщении.

Правопреемником активов и обязательств АО “Укрсоцбанк” с 15 октября 2019 года стало АО “Альфа-Банк”.

Разрешение на реорганизацию АО “Укрсоцбанк” путем присоединения к АО “Альфа-Банк” было предоставлено Национальным банком 12 сентября 2019 года.