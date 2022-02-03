У Офиса президента провели акцию протеста родители убитых сослуживцами ВСУшников

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Новости Украины

Родители солдат, погибших по небоевым причинам в ВСУ, пришли под Офис президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Напомним, 27 января на территории машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ) Артемий Рябчук расстрелял из автомата караул, охранявший территорию предприятия. В результате пять человек погибли, еще пять получили ранения.

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В акции участвуют как родственники военнослужащих, погибших в этом инциденте, так и родственники других военнослужащих, погибших при разных обстоятельствах. Они протестуют против произвола и насилия в армии. Некоторые держат в руках портреты погибших военнослужащих, а также флаги Украины и плакаты с надписями: «Власть, накажи виновных!», «Верните честь признанным героям!» и пр.

Портреты также выставлены на ограде у здания Офиса президента. Там же стоят лампадки и большой баннер с фотографиями погибших.

Как заявила одна из участниц митинга, гибель ее сына, кадрового офицера, никак не расследуется.

«Списывают на самоубийство. Три судмедэксперта пишут – разные размеры раны от выстрела в голову. Выстрел был в затылочную часть головы, они пишут – в височную. Череп моего сына до сих пор находится в Харькове в экспертном учреждении. Я все делаю через суды, обращалась в суд. Три года на могу похоронить череп моего сына», – сказала она.

По словам женщины, она требовала от военной прокуратуры проведения экспертизы в ее присутствии, но ей отказали.

«Следствия нет. Круговая порука. Покрывает полиция, покрывают экспертов. А страдаем мы, родители, которые потеряли свое будущее. Моему сыну было 26 лет, еще жить и жить, а его уже нет», – сказала пострадавшая.

Трагические истории других родителей мало чем отличаются.

«Надо наводить порядок – гибнут люди. Кроме моего сына в военной части было убито еще пять человек. Я тут криком кричал, ползал на коленях и жил на той стороне (у Офиса президента) четыре месяца! Меня до сих пор не слышат! До сих пор!», – заявил один из участников митинга в громкоговоритель, обращаясь в сторону Офиса президента.

Участники акции требуют от президента взять под личный контроль расследование уголовных дел, которые касаются гибели военнослужащих независимо от их квалификации, привлечь к ответственности лиц, причастных к их гибели.