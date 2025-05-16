У окружения Зеленского обнаружились серьёзные изменения в психике

Вадим Москаленко.  
16.05.2025 17:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский и его окружение пребывают в иллюзиях о скорой победе, и не замечают, что скоро могут лишиться всего.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил покинувший Украину музыкант и блогер Тарас Незалежко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский и его окружение пребывают в иллюзиях о скорой победе, и не замечают,...

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«Какое, по твоему мнению, видение будущего у окружения Зеленского? Понимают ли они, что Трамп у них может всё забрать? Они с Трампом доиграются, он и так не очень Зеленского любит, он совсем не любит его. Как ты думаешь, вообще-то, о чём они себе думают?», – спросил ведущий.

«Есть у людей определенное свойство психики, когда ты начинаешь закрываться от сложной реальности. Вот, допустим, люди, которые находятся долгое время в одиночке, рассказывают о том, что где-то на 4-5 день пребывания уже начинает формироваться своя вселенная, свое видение, свои какие-то картинки появляются, и человек просто в это уходит.

Так вот, окружение Зеленского, они находятся в шоковом состоянии – и в своих картинках. Их мозг создал какую-то свою реальность, которая не позволяет осознать, что происходит, и посмотреть вперед. Я думаю, что сейчас на данном этапе это люди, которые живут сегодняшним днем.

Есть какие-то неприятные дела, которые мы всегда откладываем на потом. Я думаю, они тоже свое будущее откладывают на потом, но для них это все будет сюрпризом», – ответил блогер.

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