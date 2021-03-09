У опасной черты. США и РФ оказались на грани большой кибервойны

09.03.2021, Москва, Олег Кравцов

США в ближайшие недели могут провести массированную кибератаку против России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на публикацию в газете The New York Times.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Отмечается, что в администрации США возлагают вину на Москву за взлом систем ряда американских стратегических министерств и ведомств и решили, что санкций теперь недостаточно, а потому речь будет идти о «серии скрытых действий в отношении российских сетей, что будет очевидно для российского руководства, разведслужб и армии, но не внешнего мира». Утверждается, что американский ответ будет предпринят в течение трех недель.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», один из ведущих военных экспертов России Виктор Мураховский считает кибератаку США вполне вероятной

«Скрытые контрудары — это кибератаки на сети общего пользования и соответствующие ресурсы, осуществляемые не напрямую из центров Агентства национальной безопасности США, а через так называемые прокси-серверы. Объектами таких атак могут стать публичные ресурсы и сети частных и государственных компаний, входящие в сеть интранет, которая, в отличие от общедоступного интернета, представляет собой защищенную корпоративную сеть для обмена внутренней информацией.

Что же касается сетей системы военного и государственного управления, в которую входят объекты стратегического значения, то они не имеют выхода в публичное пространство и поэтому не могут подвергнуться атакам с прокси-серверов», — объясняет Мураховский.

Он считает, что американцы вполне могут попытаться осуществить скрытую кибератаку на публичные сайты российского президента или правительства, однако подобные же атаки на сети военного и государственного управления, которые не входят в сеть интранет, невозможны.

По словам эксперта, для осуществления такого рода атак необходимо иметь своих агентов внутри российских структур, имеющих соответствующие коды доступа.

Собеседник издания не исключает, что если вложить в это направление много средств, то на определенном этапе можно будет получить доступ к серверам сети интранет и вмешаться в их работу.

В свою очередь газета полагает, что появившиеся утечки в The New York Times свидетельствуют скорее о попытке использовать тему кибератак как психологическое оружие, учитывая, что вести полномасштабную кибервойну с Россией США пока не готовы.

«Российские структуры, отвечающие за кибербезопасность, работают профессионально, и в случае американских попыток взлома или блокировки серверов может последовать симметричный ответ. Однако меряться ресурсами и возможностями в этой области — это крайне опасный путь, который может привести к новой дестабилизации», – резюмировал Мураховский.

В свою очередь заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин также подтвердил, что системы управления войсками и сложными системами оружия не имеют физической связи с интернетом и надежно защищены.

«Более удобные цели — гражданские системы управления и особенно почтовые сервисы, системы делопроизводства государственных ведомств и частных компаний. В целом угроза эскалации до уровня полноценного военно-политического кризиса невелика, но сами заявления об ответных кибератаках — это тренд, который не может не вызывать тревогу», — полагает Кашин.