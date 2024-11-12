У опущенного Западом Зеленского случился срыв

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Президент Украины Владимир Зеленский [потерял легитимность после истечения срока полномочий] скрывает от народа детали разговора с новым американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп коммуницировал с Зеленским о разговоре с Путиным, так как они где-то параллельно проходили. И очень интересно, почему Владимир Александрович молчит об этом, не делится со своим народом. Мы ж привыкли там каждый день видосик видеть, что поговорил с этим, обнялся с этим, а тут как в рот воды набрал», – сказал Мосийчук.

«Кроме этого, истерическое поведение Зеленского в Будапеште – оно прямо как какое-то отторжение от позиции Белого дома. Либо попытка как-то уйти от нарративов, которые кто-то вдувает в уши Зеленскому. Его фактически опустили, не включив трансляцию. Не взяли в разговор, который касался Украины по окончанию этого форума европейского. Зеленский истерил, кричал. Говорят, очень сильно даже на Ермака кричал. Ну, какой-то срыв», – добавил экс-депутат.