29.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Медицина, Политика, Россия
Просмотров:

У организаторов VII Форума регионов России и Белоруссии был выявлен коронавирус


У двух организаторов VII Форума регионов России и Белоруссии был выявлен коронавирус. Поэтому мероприятие прошло в режиме видеоконференций, и россияне не поехали в Белоруссию.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила сегодня журналистам в Москве по окончании форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я скажу абсолютно искренне: никакой политической подоплеки нет. Этот форум планировался заранее. Еще год назад мы определили время и место проведения форума. Просто ситуация с развитием коронавируса такова, что Роспотребнадзор дал нам рекомендации о нецелесообразности проведения очных встреч, чтобы не было рисков здоровью. Все-таки очень много руководителей Белоруссии и России собираются вместе. Кроме того, мы получили информацию о том, что у ряда организаторов форума положительные тесты», – сказала Матвиенко.

По ее словам, переход на заочных формат не сузил программу форума и не сказался на содержательной части.

«Произошел перезапуск наших отношений. Встреча президентов в Сочи дала стимул для их переосмысления. Наши правительства сейчас очень активно сотрудничают. Есть понимание и заинтересованность в развитии Союзного государства», – сказала Матвиенко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть