У организаторов VII Форума регионов России и Белоруссии был выявлен коронавирус

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

У двух организаторов VII Форума регионов России и Белоруссии был выявлен коронавирус. Поэтому мероприятие прошло в режиме видеоконференций, и россияне не поехали в Белоруссию.

Об этом спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила сегодня журналистам в Москве по окончании форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу абсолютно искренне: никакой политической подоплеки нет. Этот форум планировался заранее. Еще год назад мы определили время и место проведения форума. Просто ситуация с развитием коронавируса такова, что Роспотребнадзор дал нам рекомендации о нецелесообразности проведения очных встреч, чтобы не было рисков здоровью. Все-таки очень много руководителей Белоруссии и России собираются вместе. Кроме того, мы получили информацию о том, что у ряда организаторов форума положительные тесты», – сказала Матвиенко.

По ее словам, переход на заочных формат не сузил программу форума и не сказался на содержательной части.

«Произошел перезапуск наших отношений. Встреча президентов в Сочи дала стимул для их переосмысления. Наши правительства сейчас очень активно сотрудничают. Есть понимание и заинтересованность в развитии Союзного государства», – сказала Матвиенко.