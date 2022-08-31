У осудившего СВО украинского певца перекосило лицо от волнения – сейчас лечится в Испании

Новости Украины

Украинская певица Настя Каменских рассказала в соцсети о проблемах со здоровьем у ее супруга рэпера Потапа.

По словам исполнительницы, с начала у Потапенко, который еще до начала боевых действий уехал в Испанию, на фоне стресса парализовало пол-лица.

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«У него отняло половину лица. Где бы ты ни был, в твоей стране война, в твоем сердце война, в твоей жизни война.. Переживают все. И Леша мой не исключение. Он как мужчина должен держаться. Когда я в истерике, все волнуются, здесь нужно эвакуировать, здесь нужно договориться, здесь помочь, здесь уехать… И такое его моральное состояние привело к тому, что у него парализовало половину лица», — рассказала Каменских в интервью украинской блогерше Алине Доротюк.

По словам артистки, Потап не мог ни есть, ни пить. Рэпер два месяца лечился и до сих пор восстанавливается.

«Это выглядело очень страшно. Ты не можешь есть, пить. Казалось, лицо никогда не вернется в нормальное состояние. У каждого по-своему. Стресс такой сильный, что организм не может на него не реагировать. Когда ты нервничаешь-нервничаешь, а еще и не знаешь, что будет завтра, то все», — добавила Настя.

Как говорит Каменских, Потап в данный момент находится в Европе, где ему приходится проходить лечение. Настя добавила, что сама уже вернулась на Украину.

Напомним, в дуэте с Потапом Каменских начала выступать в 2006 году. Около 5 лет назад артисты объявили о прекращении совместной работы. Долгое время ходили слухи об их романе. Пара не спешила их подтверждать, но в 2019 году сыграла свадьбу. После начала СВО чета поддержала Украину и осудила политику России, заявив о прекращении концертной деятельности в «стране-агрессоре».