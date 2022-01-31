У памятника убитым сербам повесили флаг косовских боевиков

31.01.2022  17:40 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Косово, Политика, Сербия


Сегодня утром на въезде в сербский анклав Велика Хоча на юго-западе Косово неизвестные вывесили флаг террористической банды «Армия освобождения Косово» (UCK).

Об этом сообщает Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня утром на въезде в сербский анклав Велика Хоча на юго-западе Косово неизвестные вывесили...

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Флаг UCK был вывешен на ограде перед церковью Святого Иоанна Крестителя, на территории которой находится памятник убитым и похищенным албанскими бандитами сербам. При этом в заявлении Канцелярии отмечается, что сам мемориал часто становился объектом нападений албанских экстремистов.

«Нет сомнений в том, что это открытая угроза для сербов, которые остались здесь жить, и ее цель состоит в том, чтобы нарушить их мир, поскольку экстремисты не одобряют решение сербов остаться и выжить в своих вековых очагах, – говорится в заявлении. – Это открыто говорит о том, что многим албанцам наплевать на договоры или совместную жизнь с сербами, и единственное, над чем работают албанские экстремисты, это поставить под угрозу безопасность и запугать сербов с целью их изгнания из Косово и Метохии».

В Канцелярии по Косово и Метохии отметили, что каждое нападение на сербов, их имущество и православные культовые сооружения дополнительно подогревается и инспирируется заявлениями политиков из Приштины, которые чуть ли не каждый день делают законными мишенями сербский народ и разжигают религиозную и этническую нетерпимость.

«Вызывает тревогу то, что наибольшее количество этнически мотивированных нападений на сербов в Косово и Метохии осталось нераскрытым, что дает албанским экстремистам повод для новых безумных нападений.

Мы призываем сербский народ в крае сохранять сдержанность и не поддаваться провокациям, а Канцелярия по Косово и Метохии проинформирует об этом и обо всех предыдущих инцидентах и ​​нападениях высокопоставленных официальных лиц ЕС и США, которые прибудут в Белград на этой неделе, и попросит их дать конкретный ответ, как они намерены обеспечить мир и безопасность в Косово и Метохии», – говорится в заявлении.

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