У партии Зеленского начинаются большие проблемы

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Чтобы партия «Слуга народа» Владимира Зеленского смогла набрать большинство в следующем созыве Верховной Рады, ему нужно либо расчистить политическое поле от конкурентов, либо не принимать никаких действий до парламентских выборов по примеру президентской кампании, однако оба варианта в реальности невозможны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Главновости» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас для того, чтобы вот эта партия Зеленского получила даже не конституционное, а простое большинство, нужно зачистить политическое поле – это раз. У Зеленского такой возможности не будет, учитывая нашу избирательную систему, когда половина избирается по пропорциональным спискам, а половина мажоритарщиков.

И нужно, чтобы эта партия не успела себя дискредитировать, а Зеленский, первые же его шаги в реальной политике… любое его действие будет поддерживаться одной частью его электората и отвергаться другой частью. Любое действие, более или менее принципиальное», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, отметил Погребинский, рейтинг Зеленского сразу же после вступления в должность может снижаться из-за недовольства населения экономической ситуацией.

«Слишком острая ситуация. У нас начинаются выплаты МВФ, там семь с половиной миллиардов, кажется, колоссальные задолженности есть по заработной плате у бюджетников, выплаты дополнительные пенсий – тоже они там обнулили. Так или иначе, будут смотреть на него.

Люди понимают, что жить дальше с этими тарифами невозможно, а вот сегодня появляется информация, что, вроде, с первого мая цены на газ уменьшаются на пять копеек, условно говорю, но явно они в тысячу раз выросли, а уменьшают на 5%, даже, по-моему, меньше.

Это всё таким грузом ложится на руководителя страны, который, может быть, напрямую не очень может на это влиять, особенно учитывая, что правительство и парламент не его, даже я бы сказал, против него и даже готовы будут его подставлять своими действиями.

Это всё невероятно сложно, времени очень мало, не ясно, есть ли у него достаточная решительность, чтобы идти напролом», – отметил политолог.

Параллельно многие из окружения толкают Зеленского на заигрывание с националистами. Это делается, чтобы избежать конфликта с майданными элитами, но опасно потерей поддержки значительной части юго-восточного электората.

«Давайте посмотрим, кто опасен для нас. Опасны националисты, поэтому и вот эти вот, условно говоря, проевропейские, прозападные «активисты», ну и чиновничество, силовые структуры и так далее – все, которые ориентированы пока, не являются пока его сторонниками, он людей не поменял. Поэтому его команда толкает его в сторону того, чтобы демонстрировать, что он им не враг, чтобы они на него не наезжали», – резюмировал Михаил Погребинский.