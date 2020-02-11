У партнёра Ахметова «отжимают» крупный объект в Крыму
Балаклавское рудоуправление в Севастополе заявило о попытке захвата территории и имущества «на сумму десятки миллионов рублей» «сотрудниками иногородней частной охранной структуры – «Авангард».
Представители ЧОПа перекрыли дорогу, по которой происходит отгрузка готовой продукции рудоуправления, сообщила пресс-служба предприятия.
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При этом ЧОПовцы ссылаются на «договор о якобы уборке мусора», подписанный главой Балаклавы Евгением Бабошкиным.
Рудоуправление обратилось в правоохранительные органы и дожидается итогов проверки, а, тем временем, подрядчики «с 30 декабря 2019 года вынуждены прекратить свою деятельность и остановить производство, поскольку не могут платить зарплату своим работникам».
До 2014 года Балаклавское рудоуправление контролировал депутат Верховной рады Вадим Новинский, бизнес-партнер крупнейшего украинского олигарха Рината Ахметова. Как и Ахметов, Новинский в 2014 году отказался поддержать Русскую весну и посещал заседания парламента в Киеве, помогая, тем самым, легализовать государственный переворот.
В настоящий момент Новинский – участник санкционных списков, введенных Россией, хотя и является одним из депутатов, оказывающих помощь УПЦ Московского Патраирхата.
По данным российской прессы, предприятие в Балаклаве после воссоединение Крыма с Россией было фиктивно продано сводному брату, через которого, как считается, рудоуправление продолжает контролировать украинский олигарх.
В 2015 году газета «Севастопольская правда» писала, что Балаклавское рудоуправление поставляло украинским металлургическим предприятиям технологические компоненты для создания бронированного металлического листа, который идёт на защиту бронетехники Украины, применяющейся в т.н. АТО на Донбассе.
Балаклавское рудоуправление, чей коллектив насчитывает около 600 человек, является основным поставщиком продукции на Крымский содовый завод, ранее числившийся за еще одним украинским олигархом – Дмитрием Фирташем.
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