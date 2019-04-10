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10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Криминал, Политика, Украина
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У Парубия осталось две недели до посадки в тюрьму

В рамках расследования уголовного дела о создании преступной организации, через две недели нужно немедленно оформить подозрение спикеру ВР Украины Андрею Парубию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

С такой инициативой выступил экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Фабула сильно простая. Фигурант, действуя умышленно и в составе организованной преступной группы, по предварительному сговору, находясь на высших постах преступной иерархии, в целях наживы и узурпации власти, точно зная об отсутствии необходимого количества депутатов и фракций для формирования парламентской коалиции, организовал фальсификацию документов о наличии такой коалиции, что привело к формированию правительства, обеспечившего контроль указанной преступной группы над государственными финансами и природными ресурсами.

Безальтернативную содержанию под стражей меру пресечения по этому вопросу нужно будет избирать в полном соотвествии с новой редакцией УПК, голосование за которую было организовано самим фигурантом, легкомысленно думавшим, что делает это для политических оппонентов.

Быстрые решения в этом вопросе, кроме неотвратимости наказания, обеспечат ещё и более интенсивный темп исчезновения Народного Фронта с политической карты и массовый исход его депутатов из действующего большинства до предстоящих парламентских выборов”, – пишет Портнов в своем телеграм-канале.

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