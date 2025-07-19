Американцы выпускают очень качественные дроны, но катастрофически медленно и слишком дорого.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские дроны не хуже наших, наоборот, на сегодняшний день они значительно лучше. И долгое время так и продолжится. Однако они, условно, в 2-3-5 раз лучше и при этом в 50-100 раз дороже. Мы привыкли к классическому измерению цена-качество. А во время войны фактор скорости изготовления часть является даже важнее. И американская промышленность в этом плане очень медленна. Они делают очень качественную продукцию, но очень медленно и дорого», – сказал Дикий.

Он привел пример того, что доходит даже до абсурда.

«Недавно Пентагон закончил, внимание, пятилетнюю программу испытаний сбросов с «мавика». Они пять лет финансировали программу и в итоге реально прошли полигонные испытания, на которых доказали, что можно с дрона типа «мавика» сбрасывать гранату на голову врагу.

У нас это вообще было сделано буквально на колене без ничего ещё в 2015 году, у нас тогда первые сбросы начали в АТО использоваться. Сейчас у нас уже миллионное производство дронов-камикадзе, со сбросов уже сбрасывают все виды боеприпасов от ручной гранаты и до 120-й мины, а у них пять лет испытаний и первый сброс», – заявил бандеровец.