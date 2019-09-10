У переданного России по обмену украинца – серьезные проблемы

10.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

У отправленного Украиной в Россию в рамках обмена гражданина Молдовы Петра Мельничука начались проблемы с документами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает правозащитная организация «Успішна варта» со ссылкой на супругу Мельничука. По словам женщины, молдавский паспорт ее мужа просрочен, РВП в РФ соответственно он получить не может.

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В Молдову Мельничук также выехать не может, поскольку его дело на Украине не закрыто, он находится под личным обязательством.

После нескольких неявок в суд, Мельничук будет подан в розыск, поэтому Молдова сможет экстрадировать его на Украину. Россия же на данный момент отказывается предоставлять ему политическое убежище, поскольку он в обмене «человек случайный».

Мельничук не был ни пророссийским активистом, ни военнослужащим непризнанных республик, а в дело по госизмене попал из-за того, что отказался давать показания против других фигурантов этого дела, которые также были отправлены на обмен – Елены Бобовой, Валерия Пикалова, Дениса Хитрова.

По словам супруги, Мельничук также не собирается выезжать в Донбасс, поскольку к конфликту на востоке Украины не имеет никакого отношения.