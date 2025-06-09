«У пилотов БПЛА часто едет крыша» – военный обозреватель
Миру ещё придётся столкнуться с грандиозным вызовом, который оставит после себя набирающая обороты беспилотная война.
Об этом на «Форуме будущего 2050» заявил военный блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Воздушные дроны вообще предопределяют ход сражения, и по разным оценкам, наносят от 80 до 90% ущерба. Причём практически никогда противники друг друга не видят с расстояния, чтобы можно было перекрикнуться.
Но в прорезь монитора или планшета на порядок чаще они видят лицо врага, которому в данном случае несут смерть, либо ранение. Важно то, что люди на этом новом виде войны – они по-другому к ней относятся, другое восприятие.
Я общался с разными ребятами, есть люди с неокрепшей психикой, которые просто реально сходят с ума. Я не буду называть имена даже некоторых наших известных в медийном пространстве пилотов, у которых реально поехала крыша. Я не знаю, чем он будет заниматься в мирное время, что его, кроме этого всего, вообще интересует. То есть у ребят реально часто едет крыша», – рассказал Подоляка.
Он подчеркнул, что с этим новым вызовом придётся что-то предпринимать – с системой безопасности не только в нашей стране, но и во всём мире.
«Сейчас заказное убийство организовать при помощи дрона – вообще не проблема. И зачастую следов не найдёшь. Это один из вызовов, а их очень много. А ещё люди, которые вернутся с войны, которые привыкли убивать кликом мышки – они переступили эту грань. Убить человека – очень тяжёлая грань, которая меняет человека навсегда. И если раньше, например, ты был в атаке, в обороне, но ты слышал порох, то сейчас ты порох не слышишь.
Ты просто смотришь на монитор и убиваешь человека. Одного, второго, десятого, сотого, потом уже двухсотого и т.д. И вернуться обратно в психически нормальное состояние ему, мне кажется, нереально. Но нам нужно учиться с этим жить», – предупредил эксперт.